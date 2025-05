Milan, Pellegatti: “Il problema sta nel vertice, nella società”. Tante domande

"Il problema sta nel vertice, nella società. Da lì nasce tutto. Conceicao e Fonseca sono stati lasciati abbastanza soli nelle loro difficoltà, il ds deve essere quello che va a mediare una situazione tra allenatore e giocatori, aiutare un tecnico in difficoltà. Se non parti da quello non cambia nulla. Oggi l'uomo solo al comando è Giorgio Furlani. Se ha capito dagli errori, arriveranno un ds e un allenatore importanti, altrimenti...Esodo? I giocatori guardano la situazione, se non vedono miglioramenti, programmazione, vanno via".