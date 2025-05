Ex Milan, Kerkez: 'L'AZ la svolta. Reijnders incredibile. Mi manca perché ...'

Un aggettivo per ogni Paese in cui ha giocato: "Per l’Inghilterra sceglierei l’aggettivo ‘pazzesco‘. Tutte le persone, i tifosi qui amano il calcio. Per l’Ungheria direi la parola “amore“, ne ricevo molto da parte di tutti quando gioco con la maglia della Nazionale. Per l’Italia userei il termine di “calma“, ho bei ricordi di quell’esperienza".