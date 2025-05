Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta in bilico. Il terzino rossonero, in scadenza nel 2026, non ha ancora rinnovato il suo contrato e, secondo gli ultimi rumors, potrebbe lasciare il Diavolo in estate. Come riportato da Tuttomercatoweb, il calciatore potrebbe piacere al Manchester United: i Red Devils avrebbero bisogno di un giocatore come lui, soprattutto dopo che Alphonso Davies ha rinnovato col Bayern Monaco. Da considerare anche il Chelsea, mentre il francese non vorrebbe considerare l'Arabia.