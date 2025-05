E Theo Hernandez? Secondo la testata spagnola, il terzino rossonero si sarebbe offerto al Real Madrid, ma non rientrerebbe tra le priorità. Ricordiamo che Theo Hernandez è in scadenza nel 2026 e, secondo voci di calciomercato, potrebbe lasciare i rossoneri in estate se non dovesse rinnovare in queste settimane.