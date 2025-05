Schira: 'Theo Hernandez attende il Milan'. E sul pericolo Real Madrid ...

Milan, Schira: "Rinnovo Theo Hernandez? Nessuna offerta". E il Real Madrid ...

"Il Real Madrid cerca un esterno sinistro a tutto campo è c'è un'idea Theo Hernandez. Al momento non c'è il rinnovo col Milan e senza può finire sul calciomercato per 20/30 milioni. Può essere un'occasione ghiotta per il Real Madrid. Tornare ai blancos sarebbe una sorta di rivincita. Theo Hernandez vuole rinnovare, sta aspettando il Milan, ma non sono arrivate offerte. Per questo la pista del Real Madrid non è da considerare. Lui non si vuole ridurre lo stipendio. Cerca un rinnovo migliorativo, al massimo alle stesse condizioni".