Allarme dalla Spagna: Real Madrid su Theo Hernandez! Ora che il Milan...

Il futuro di Theo Hernandez è in dubbio e il Milan osserva. Prima i rossoneri non volevano il rinnovo, ora sembra abbiano cambiato idea, ma attenzione alle notizie che arrivano dalla Spagna, di un Real Madrid in prima fila per aggiudicarsi le prestazioni del francese. Pare infatti che le Merengues siano pronte a un'offerta per riportare Theo Hernandez in Spagna, dove è cresciuto. Insomma, tutto è in bilico e qualsiasi cosa potrebbe succedere. Nel video qui sotto analizziamo la situazione, con le ultime notizie e tutti i dettagli, provando anche a spiegare cosa potrebbe succedere.