Calciomercato Milan, Reijnders in bilico. E c’è la novità Pulisic

Il Milan potrebbe anche strappare un pass per Europa League o Conference, ma secondo 'Tuttosport', queste due competizioni non rappresenterebbero un freno alle ambizioni di alcuni giocatori. Tra questi c'è Tijjani Reijnders felice in rossoneri anche dopo il rinnovo, ma sarebbero pronti gli assalti delle big europee come Manchester City e Real Madrid. In Inghilterra sono certi che Reijnders sia stato individuato da Guardiola come erede di De Bruyne e il City sarebbe pronto a mettere sul piatto una proposta superiore ai 70 milioni.