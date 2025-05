Calciomercato Milan, pronti sacrifici? Chi parte, chi è in bilico. Reijnders ...

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', non giocare le coppe sarebbe un danno a livello economico per il Milan. Senza soldi dalla Uefa, scrive la rosea, i rossoneri dovranno cedere giocatori, anche per cercare di sistemare una rosa che ha fallito in questa stagione. In bilico ci sarebbero due giocatori in scadenza nel 2026: Theo Hernandez e Mike Maignan. La rosea riprende le voci spagnole secondo cui il terzino si sarebbe proposto al Real Madrid. Il rinnovo, si legge, sarebbe possibile solo a cifre ribassate. Per questo Theo si starebbe guardando intorno. Anche il futuro del portiere sarebbe incerto. Futuro in bilico anche per Leao, con voci da Arabia e Barcellona. Secondo il quotidiano, il Milan potrebbe prendere in considerazioni offerte importanti.