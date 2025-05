Continua a tenere banco nelle ultime ore il forte interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders del Milan. Quest'ultimo, però, si trova molto bene a Milano, così come tutta la sua famiglia, e non è così scontato che possa accettare di andare in Premier League. Allo stesso tempo sembra necessaria una proposta molto allettante da un punto di vista economico per far vacillare il Diavolo. Si è parlato anche di Real Madrid, ma secondo le ultime indiscrezioni sarebbero proprio i Citizens in pole position, detto che una proposta ufficiale non sarebbe ancora stata formulata.