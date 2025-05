Negli ultimi giorni si è parlato dell'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan , ma attenzione al possibile inserimento del Real Madrid . I rossoneri hanno da poco rinnovato il contratto al mediano olandese, che da quando è arrivato in Italia è cresciuto a dismisura. Quella attuale, per lui, è la migliore stagione di sempre, con 15 reti in tutte le competizioni. Non solo, perché lo stesso 'Tiji' ha sempre sostenuto di trovarsi molto bene, come la sua famiglia, a Milano. Il che fa presagire che la sua volontà sia quella di rimanere e di non cedere alle tentazioni delle big europee.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: "Anche il Real Madrid vuole Reijnders"

Le ultime notizie in merito le ha fornite 'Marca', prestigioso quotidiano spagnolo. Secondo quanto riferito anche il Real Madrid vorrebbe Tijjani Reijnders. Al momento non ci sarebbero offerte ufficiali, esattamente come nemmeno il Manchester City avrebbe presentato proposte al Milan per il mediano olandese. Si tratterebbe di un semplice interesse che comunque potrebbe concretizzarsi più avanti e dare il via ad un'asta. A tal proposito, per quanto i rossoneri lo vogliano tenere, non è detto che in caso di importante offerta non possano cedere in futuro.