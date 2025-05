Questa sera, alle ore 21:00, i riflettori dello stadio 'Olimpico' di Roma si accenderanno per Milan-Bologna, la finale della Coppa Italia 2024-2025. I rossoneri di Sérgio Conceição e i rossoblu di Vincenzo Italiano si sfideranno alla caccia di un trofeo che, in casa Milan, manca dal 2003 e che, invece, il Bologna non vince dall'ancora più lontano 1974. Tutto quello che c'è da sapere sul big match nella Capitale nelle pagine successive. PROSSIMA SCHEDA