Milan, Reijnders: “Dopo ogni partita chiamo papà. Ora segno di più perché …”

Tijjani Reijnders , centrocampista olandese del Milan , ha parlato a 'The Athletic' in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna di questa sera, alle ore 21:00 , allo stadio 'Olimpico' di Roma . Sul padre Martin , Reijnders ha detto: "È grazie a lui che ho imparato a giocare. Dopo ogni partita lo chiamo e gli chiedo: "Cosa ho fatto bene? Cosa invece dovevo fare meglio?".

Quindi, alla domanda 'Perché l'anno scorso non segnavi così tanto?', l'olandese ha aggiunto: "Il problema non è la tecnica, il motivo in cui calciavo. Non ero calmo quando ricevevo la palla, perché in un paio di situazioni mi sono detto: "Oh, devo tirare". Quando sono più calmo davanti alla porta, ti rendi conto di avere più tempo. È quello che è mancato la scorsa stagione".