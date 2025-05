Milan, Marchetti: “Ibrahimovic e Furlani, comunicazione è minima”

"La delusione del popolo rossonero è enorme: ma non tanto e non solo per la sconfitta in finale di coppa Italia, ma per una stagione che è stata vissuta come uno stillicidio, una ricerca di soddisfazioni effimere in un contesto poco chiaro, in mezzo a contestazioni senza fine alla società e di programmi non messi a fuoco. Il Milan chiude l’anno nel peggior modo possibile. Rischia di essere una delle peggiori annate del decennio, si rischia di tornare ai sei anni senza Champions League, si rischia di tornare a dieci anni fa appunto quando non c’erano neanche le coppe Europee".