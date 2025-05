Milan, rivoluzione totale! Dirigenza, panchina e rosa: può cambiare tutto

'Il Corriere della Sera', in edicola, fa il punto sui possibili piani futuri del Milan. I rossoneri potrebbero rivoluzionare tutto in estate

Secondo 'Il Corriere della Sera', la stagione del Milan è andata al collasso già in estate con la scelta di Paulo Fonseca per la panchina. Secondo il quotidiano è necessaria una rivoluzione importante con scelte forti a livello di rosa e societario. Il ds non è rinviabile e il primo nella lista resterebbe D'Amico dell'Atalanta. Resterebbero in corsa anche Tare, come Sartori che però non vorrebbe lasciare il Bologna. Dopo la scelta del ds si passerà all'allenatore.