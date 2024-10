Fiorentina-Milan 1-0 (45′): Maignan non basta. Segna Adli, sbaglia Theo

9' ci prova il Milan: punizione velenosa di Pulisic, ma Gabbia di testa non trova la rete. La Fiorentina si difende con un 4-4-2 molto compatto, i rossoneri provano a creare occasioni e spazi puntando spesso sulla fascia di Leao. 15' grande occasione per Milan: giro palla rossonero. Bel cross di Emerson Royal e Morata sfiora il secondo palo di testa. Calcio di rigore per la Fiorentina: fallo rivisto al VAR di Theo Hernandez su Dodo. Parte Kean che sbaglia, ottima parata di Maignan.

25' punizione pericolosa per la Fiorentina, ma Colpani la tira molto male. 27' partita complessa per il Milan che non trova spazio di manovra. 31' bella azione personale di Leao che supera due tre giocatori: bel tiro deviato sopra la traversa. Gara che resta molto difficile per i rossoneri, gli spazi restano molto pochi come le occasioni da rete per la squadra di Fonseca.

35' gol della Fiorentina: Yacine Adli fa tutto da solo, si accentra da sinistra e batte un incolpevole Maignan. Difesa troppo passiva dei rossoneri sull'azione dell'ex rossonero. Milan molto meno reattivo della Fiorentina in questa prima frazione di gioco. 44' fallo su Reijnders in area, per Pairetto è rigore. Sbaglia Theo Hernandez dal dischetto. Rossoneri sotto al riposo.