PAGELLE FIORENTINA-MILAN - Un Milan lento, macchinoso e poco propositivo è quello che comincia la partita di questa sera. I rossoneri si fanno mettere sotto dalla Viola, senza mai trovare gli spazi giusti. Le poche occasioni create sono poco nitide e spesso frutto di calci piazzati. Sembra di essere tornati a vedere il Milan di inizio stagione. I padroni di casa sbagliano un rigore con parata di Maignan e poi trovano il meritato vantaggio col clamoroso, ma scontato, gol di Adli su dormita della difesa. La reazione arriva leggera a fine primo tempo, quando il Milan si guadagna un rigore, anch'esso neutralizzato da De Gea su Theo Hernandez, che non festeggia un buon compleanno, avendo anche causato il rigore per i viola. Il secondo tempo non inizia in modo migliore: il rigore lo sbaglia anche Abraham e la serata si intuisce sia stregata. A dare un barlume di speranza ci pensa Pulisic, ma il pareggio dura poco. Altro orrore difensivo e gol di Gudmunsson. Finisce 2-1, con una brutta prestazione e un rosso a Theo Hernandez nel finale.