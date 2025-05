Allenatore Milan, per Sarri pronto un biennale? Le ultime

Il Milan andrà alla ricerca del nuovo allenatore. Secondo 'Il Corriere dello Sport', l’identikit, anche per la mancanza del fantomatico direttore sportivo, non sarebbe ancora chiarissimo. C’è solo una certezza: la nazionalità italiana. Dopo due allenatori stranieri, infatti, la dirigenza rossonera ha capito di aver bisogno di un profondo conoscitore della Serie A per rilanciare il club. Le opzioni più in voga sarebbero Maurizio Sarri e, soprattutto su spinta di parte del popolo milanista, di Massimiliano Allegri.