"Basteranno questo due mosse? Per il momento si. Secondo me il Milan ha bisogno di un allestimento societario che sia migliore di quello attuale, a partire da Scaroni la cui risposta Boban (leggi qui) mi è sembrata un pelo di basso profilo. Furlani lo vedo operare in funzione delle reazioni sui social. Ibrahimovic sta diventando quello che è stato Totti con la Roma. Moncada è uno scout. Il Milan ha sbagliato le ultime campagne acquisti' Una proposta provocatoria, avrebbe bisogno di Galliani per rimettere le cose al loro posto".