Milan-Bologna, Morandi racconta l'incontro con Leao: "Gli ho detto che ..."

"Avevo paura del risultato, confesso. Mi spaventava l'idea di un viaggio triste e malinconico come per i milanisti ieri notte. Ne ho incontrati tanti tornando a casa dopo la partita, mi sono fermato a quasi tutti gli autogrill proprio per assaporare la felicità dei nostri tifosi. E i rossoneri li consolavo, proprio come ho fatto anche in campo con Leao".