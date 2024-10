Il Corriere dello Sport : "Gli errori decisivi di questa partita sono suoi. Prima il tocco allo scarpino di Dodô che Sozza al V.A.R. trasforma in rigore e poi il rigore sbagliato che pesa tantissimo. Il resto della sua partita volge al grigio. C’è solo il cross per la rete di Pulisic". Voto 4,5 .

Oltre il danno la beffa visto che Theo Hernandez rischia di saltare almeno due partite per squalifica . Il gesto non è dei più belli visto che lo fa con la fascia da capitano indosso. Poi non riflette quanto visto in partita. Ci sta essere arrabbiato sportivamente dopo una brutta gara, ma sul campo Theo Hernandez ha fatto più danni della grandine. Posizioni difensive sbagliate, poca propensione offensiva (tolto l'assist), un rigore procurato e un altro scampato (anche se il fallo su Colpani sembrava chiaro dalle immagini). C'è qualcosa che non va. Ed è già il secondo segnale dopo il caso cooling break contro la Lazio .

Solo colpa dell'allenatore?

Può davvero essere tutta colpa di Fonseca? Un giocatore del genere, che vuole essere un punto di riferimento del Milan anche nei prossimi anni non può scendere in campo in questo modo, a prescindere di chi ci sia in panchina. Fonseca avrà la sua dote di colpa, ma Theo Hernandez deve cambiare atteggiamento e passo se vuole essere il leader di questa squadra. La fascia pesa, non è un semplice indumento. LEGGI ANCHE: Milan, Pellegatti distrutto: "Non ci sono più parole. Ora che succede?"