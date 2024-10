Fiorentina-Milan, Theo Hernandez: rosso inutile e compleanno da incubo

Fiorentina-Milan, 7^ giornata della Serie A. I rossoneri di Paulo Fonseca andavano alla ricerca della quarta vittoria di fila in campionato per rispondere alle vittorie di Napoli e Inter. Il Diavolo al 'Franchi' di Firenze gioca una partita non al meglio, anzi, sbagliando tantissimo in difesa e in attacco. Due parate di De Gea su due calci di rigore. Il primo sbagliato da Theo Hernandez: il capitano di giornata del Milan ha festeggiato nel peggiore dei modi il suo compleanno. Errori in difesa, il rigore appunto sbagliato e il rosso insensato per proteste a fine partita. Una prestazione non da lui. LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>