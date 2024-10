Fiorentina-Milan 1-1, ci pensa il solito Pulisic: assist di Theo Hernandez

Fiorentina-Milan, 7^ giornata della Serie A. I rossoneri di Paulo Fonseca vanno alla ricerca della quarta vittoria di fila in campionato per rispondere alle vittorie di Napoli e Inter. Il Diavolo vola al 'Franchi' di Firenze senza tre alternative importanti: Calabria, Jovic e Loftus-Cheek fuori per infortunio. Per questo serve una bella prova da parte di tutti per portare a Milano i tre punti. 60' gol del Milan: cross bellissimo di Theo Hernandez, sul secondo palo arriva Pulisic che batte De Gea.