Fiorentina-Milan, le parole di Fonseca alla vigilia della partita — Qualora il Milan vincesse in casa della Fiorentina, conquisterebbe il quarto successo consecutivo in campionato. Sì, ma giocare a Firenze è sempre difficile», ha sottolineato Fonseca. «Loro hanno una bellissima squadra: per il Milan è tradizionalmente difficile vincere a Firenze, ma siamo pronti per fare una grande partita». Anche se il Diavolo si presenterà al 'Franchi' privo di tanti infortunati.

Oltre a Marco Sportiello, Alessandro Florenzi e Ismaël Bennacer, assenze 'last minute' per Davide Calabria, Ruben Loftus-Cheek e Luka Jović. Fonseca, ad ogni modo, avrebbe cambiato e cambierà pochissimo: in Fiorentina-Milan, zero spazio per il turnover: davanti giocheranno Álvaro Morata e Tammy Abraham. «Álvaro sta bene ed è pronto per giocare - ha detto Fonseca, che ha poi aggiunto -: non è che non ho fiducia negli altri, ma la continuità è importante in questo momento e non voglio toccare una squadra che sa facendo bene».

Motivo per cui Strahinja Pavlovic, l'acquisto dell'estate in difesa, rimarrà in panchina per la quarta partita di fila. «È importante avere stabilità in difesa e penso che tanto Matteo Gabbia come Fikayo Tomori hanno fatto bellissime partite. Adesso Pavlovic deve continuare a lavorare, avrà delle opportunità. In questo momento però la coppia di centrali sta facendo bene ed è giusto avere continuità».

"Napoli senza coppe e con un allenatore forte. Ma il vero Milan ..." — Con il Napoli di Antonio Conte già volato a +5 in vetta alla classifica, d'altronde, il Milan non può commettere ulteriori passi falsi: «Il Napoli ha il vantaggio di non avere le coppe. Ha un allenatore forte, una squadra forte e hanno più tempo per lavorare: non voglio creare pressioni, ma sono una fortissima candidata per lo Scudetto», ha ammesso Fonseca.

Che, però, ha chiosato così. «Il vero Milan non è ancora vicino per me. Dobbiamo fare di più. Voglio una squadra vicina a quello che abbiamo fatto nel secondo tempo di Leverkusen. Quando sono arrivato questa squadra giocava partite individuali, cambiarlo è difficile. Stiamo lavorando tutti i giorni per farlo».