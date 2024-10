Milan, notte da incubo per Theo Hernandez: il francese sbaglia tutto

Pessima serata per Theo Hernandez a Firenze. Come scrive il Corriere dello Sport, nel giorno del suo 27° compleanno, il terzino francese offre una delle sue peggiori prestazioni da quando indossa la maglia del Milan. Un rigore provocato, uno sbagliato e un'espulsione. Eppure, Paulo Fonseca lo aveva scelto come capitano per l'occasione, ma fin dai primi minuti è apparso evidente che Theo non fosse mentalmente in partita.