"Riesce a far giocare la squadra, è bravo a comunicare, ha personalità" — "A Napoli non ha ancora fatto nulla - ha proseguito, poi, Criscitiello -. La strada è lunga ed è consapevole che vincere a Napoli non sarà facile come alla Juventus o all’Inter. Diciamo che questa è la grande sfida della sua vita. Se dovesse portare anche lo Scudetto al Sud, allora, diventerà di diritto un pezzo della nostra storia contemporanea. È unico nel suo genere. Riesce a far giocare la squadra, è bravo a comunicare e capisce modi e tempi, si circonda delle persone giuste e ha quella personalità che riesce a mettere la sua persona prima di tutti e fa da scudo nei periodi difficili".

"Vuole vincere. Per lui giocare per arrivare secondo è da perdenti" — "Ricostruire il Napoli non era semplice ma lui ci è riuscito, dopo le oscenità dello scorso anno - ha incalzato ancora Criscitiello -. Questo non significa che vincerà lo Scudetto, anzi, deve puntare al ritorno in zona Champions ma la sua megalomania e la sua testardaggine sicuramente non lo porteranno ad accontentarsi di arrivare secondo, terzo o quarto. Lui vuole vincere. Non lo dice ma vuole vincere. E fa bene. Giocare per arrivare secondo è da perdenti. Seriamente sono almeno in tre a voler/dover vincere. Thiago Motta e Simone Inzaghi sono quasi obbligati. Conte non ha obblighi ma i conti li fa tutte le sere".

"Conte è e sarà sempre il più grande rimpianto del Milan" — Quindi, la chiosa di Criscitiello su Conte, con stoccata al Milan, che avrebbe potuto metterlo sotto contratto quando voleva, in estate e invece ha puntato sul più economico e meno ingombrante Fonseca. "Conte ha avuto la forza di ricompattare l'ambiente che era sgretolato. Ha sistemato lo spogliatoio con tutti pronti a fuggire lontano da Napoli. Ha fatto spendere tanti soldi ad Aurelio De Laurentiis e ha conquistato un primato che ora non serve a nulla ma fa stare bene durante la settimana. Conte è e sarà il più grande rimpianto del Milan. Non farlo sedere neanche è stato un affronto che il club rossonero non poteva permettersi".