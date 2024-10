Milan, Pellegatti distrutto: “Non ci sono più parole. Ora che succede?”

"Non ci sono più parole per commentare una partita del genere che ha troppe cose in comune con quella con il Parma. Poi c'è la questione rigorista, l'allenatore non può dare il rigorista, ovvero Pulisic, e poi tirano Theo e Abraham e non Pulisic, che sembrava la scelta più facile. Non ci sono parole anche per la prestazione del primo tempo contro una squadra normale. Ma anche loro hanno fraseggiato più del Milan, oggi non si salva nessuno. Il Milan è partito subito male. Il Milan è riuscito ad essere peggio di questa Fiorentina. Leao non ha mai puntato il suo avversario tra l'altro ammonito. Male anche Fofana. Male Morata e male Fonseca. Ora in queste settimane cosa succede? Saranno due settimane lunghe e pesanti perché arriveranno critiche giuste. La ricaduta è sempre peggio della prima caduta e oggi è stata pesante. D'altra parte cosa non volete vedere di nero? Non pensavo mai di perdere. Era importante vincere per togliere i dubbi e invece sono tutti riesplosi, è una situazione incredibile. Un momento complicato che nessuno si aspettava". LEGGI ANCHE: Milan, la Fiorentina porta male ad Abraham: aneddoti e retroscena sull’inglese