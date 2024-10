Tammy Abraham ha giocato titolare in Fiorentina-Milan ieri al 'Franchi': ha sbagliato un rigore e non è stato incisivo sotto rete

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando di Fiorentina-Milan - partita della 7^ giornata della Serie A 2024-2025 terminata 2-1 per i viola - si è soffermata sulla prestazione di Tammy Abraham , che al 'Franchi' ha giocato titolare da centravanti in coppia con Álvaro Morata .

Fiorentina-Milan, Abraham male sotto porta

Il quotidiano sportivo nazionale ha evidenziato come Firenze ad Abraham non porti bene per niente: anzi, è quasi una sorta di kryptonite. L'attaccante inglese, classe 1997, ci aveva già perso due volte su due indossando la maglia della Roma. E in entrambe le circostanze non aveva mai trovato la via del gol.