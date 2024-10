Milan, Ordine: “Con Fonseca i giocatori fanno quello che vogliono”

Riguardo al momento del Milan dopo la sconfitta a Firenze, Franco Ordine ha commentato a Pressing: "Problemi con il rigorista? La società non ha responsabilità in questo; piuttosto, dovremmo discutere di altre questioni, come la cessione di Kalulu alla Juventus. Qui si evidenzia un mancato riconoscimento dell’autorità dell’allenatore . Già all’intervallo avrebbe dovuto chiarire alla squadra che il rigorista era Pulisic . Secondo voi, con un allenatore come Conte o Capello , sarebbe mai successo che i giocatori decidessero chi dovesse calciare il rigore?".

Milan, Ordine: "Fonseca deve assumersi responsabilità". Una preoccupazione

Ordine continua: "Fonseca è nuovamente in discussione? Ha commesso degli errori e deve assumersi le sue responsabilità, ma al momento non penso sia giusto metterlo sotto processo. Dovremmo piuttosto esaminare la squadra e, in particolare, la difesa. Se Fonseca afferma che il rigorista è Pulisic e poi a calciare i rigori sono altri, significa che i giocatori in campo agiscono come vogliono. Questa è una situazione davvero preoccupante".