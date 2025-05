Sondato anche Giuntoli. Domani Roma-Milan: meglio l’Europa o no?

Domani ci sarà Roma-Milan, penultima giornata di campionato, per fortuna. I rossoneri si presentano non al meglio, sia mentalmente che come giocatori a disposizione. Saranno assenti in quattro e sono assenze pesanti. Nel video qui sotto scopri di chi si tratta. Parliamo però anche di come l'Europa minore divida i tifosi: meglio qualificarsi oppure no, aspetti positivi e negativi, tutto analizzato al meglio. Infine, si parla di mercato, perché arrivano novità sulle cessione dei grandi rossoneri, ma anche sul DS: è stato infatti sondato persino Giuntoli, in questo momento di confusione generale che c'è in casa rossonera. Guarda il video qui sotto per tutte le ultime, ricordati di lasciare mi piace, di iscriverti, di attivare la campanella e commentare!