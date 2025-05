Ex Milan: Massara e il ritorno possibile in Italia, tra sogni e intrecci di mercato

A lanciare l’indiscrezione è stato pochi minuti fa il giornalista di DAZN Orazio Accomando, tramite il proprio profilo X: “Ci sono diverse possibilità di rivedere Frederic Massara in Italia. È il sogno del Verona, ma occhio anche all’Atalanta se alla fine dovesse andare via D’Amico.” Proprio quest’ultimo è il nome che circola con insistenza in orbita Milan: se D’Amico dovesse approdare in rossonero, le strade tra Milan e Massara potrebbero incrociarsi nuovamente, in un curioso intreccio di ruoli e incastri dirigenziali.