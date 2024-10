Milan, dal cambio rigorista alle polemiche di Pulisic: le parole di Fonseca

Il Milan manca l'aggancio al secondo posto e si trova tra i delusi di questa giornata di campionato. La squadra di Paulo Fonseca , dopo la sconfitta contro il Leverkusen in Champions League, esce a mani vuote anche dal Franchi. Come riporta Tuttosport, oltre ad aver fallito due rigori che avrebbero potuto cambiare l’inerzia del match, il Milan ha mostrato di non avere ancora un’identità chiara come squadra. Il primo responsabile è proprio Fonseca, con la scintilla del derby che sembra ormai un fuoco di paglia, poiché al primo vero test la squadra ha dato segnali preoccupanti di instabilità .

"Il rigorista è Pulisic, non so perché abbiano cambiato"

Fonseca ha parlato della fase difensiva: "È complicato spiegare come abbiamo incassato i due gol. Non è stato un problema di impostazione tattica, ma di mancanza di attenzione". Il tecnico ha poi criticato le decisioni riguardanti i rigori, nonostante ne abbiano avuti due a favore: "Il rigorista designato è Pulisic, non so perché i giocatori abbiano cambiato idea. Ho parlato con loro e ho detto che non deve succedere più".