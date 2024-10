Milan Primavera, Bonomi brilla: gol, talento e non solo. Numeri al top

Milan Primavera , la squadra di Guidi ha iniziato molto bene la stagione, salvo poi calare un po' prima della sosta. I giovani rossoneri stanno dimostrando cose molto positivi. Una cosa da non sottovalutare è che c'è stata una vera e propria rivoluzione, non solo in panchina. Guidi, infatti, ha perso talenti come Camarda, Zeroli, Liberali e altri ancora (passati al Milan Futuro). Tra i giocatori che stanno brillando in attacco spicca il nome di Alessandro Bonomi , classe 2006.

Milan Primavera, Bonomi è il leader a suon di gol: altro talento rossonero

Alessandro Bonomi sta trascinando il Milan Primavera a suon di gol: sono già 4 le reti messe a segno in 6 partite di campionato, con un assist. Impatto del tutto positivo anche in Youth League, dove ha giocato entrambe le partite disputate, segnando un gol. Facciamo un passo indietro, quanta differenza di rendimento c'è rispetto alla scorsa stagione? Nel 2023-24 ha giocato sette partite in Europa segnando un solo gol, quindi cifra già raggiunta in questa stagione. E in campionato? Con Abate, Bonomi ha giocato 30 partite (1413 minuti) segnando 7 gol totali con due assist. Numeri che sembra destinato a superare visto lo spazio che gli sta garantendo Guidi. In questa stagione è partito sempre da titolare (tolta la non convocazione contro l'Empoli) giocando già 615 minuti totali (dati: transfermakt.it). Qui il video della bellissima rete in Youth League contro il Leverkusen.