Calciomercato Milan, a gennaio i rossoneri potrebbero intervenire con colpi importanti per aiutare Paulo Fonseca, visto che la rosa sembra corta per tre competizioni. Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, ha scritto il suo editoriale per Tuttomercatoweb. Tra gli argomenti anche il Diavolo: possibili movimenti a centrocampo e in attacco. Il punto.