Milan, Calabria verso l’addio? Fonseca potrebbe puntare su Jimenez

Alex Jimenez è forse uno dei giocatori più pronti del Milan Futuro . Il terzino spagnolo è stato presentato ad inizio anno come vice Theo Hernandez da parte di Ibrahimovic . Il suo vero ruolo, però, è un altro: Jimenez gioca meglio a destra e possibilmente più in alto possibile . Lo scorso anno con Pioli ha avuto le sue occasioni in prima squadra con buonissime prestazioni, soprattutto in fase offensiva. Ora potrebbe vedere finalmente il campo anche con il nuovo allenatore.

Milan, Jimenez freme: l'addio di Calabria apre la strada al terzino?

Come riportato da calciomercato.com, a gennaio Davide Calabria, capitano del Milan, potrebbe anche dire addio, visto che il rinnovo sembra molto lontano. A quel punto, Paulo Fonseca dovrebbe puntare fortemente su Alex Jimenez anche per la prima squadra. Al momento non ha presenze in Serie A in questa stagione, ma presto potrebbe essere necessario per fare rifiatare Emerson Royal, che non potrà giocarle tutte. LEGGI ANCHE: Milan, Frendrup a centrocampo? La società mandi un segnale: se si vuole vincere…