Milan, Palmeri: “Fonseca di nuovo in discussione? Ridicolo. Dov’è la dirigenza?”

Milan, Palmeri difende Fonseca e attacca Ibrahimovic e la dirigenza

"Posto che è quasi ridicolo sentire di nuovo in discussione Fonseca da parte di critici e tifosi Milan, dopo la bella vittoria nel derby e la dignitosissima sconfitta a Leverkusen. Una sconfitta a Firenze non è un peccato mortale. Una banda lo sei sembrato con tutta la pantomima dei rigori, con i quattro che si susseguono con il pallone tra le mani e nessuno è Pulisic, il rigorista designato da Fonseca. Una società deve supportare l'allenatore non solo con le buone intenzioni. Ma dov'è la dirigenza Milan? Ibrahimovic ovviamente. O anche Furlani e Moncada. I senatori e nuovi fanno come gli pare fottendosene apertamente di quello che gli dice l'allenatore, è evidente che la società non ha fatto nulla per tutelarlo e aiutarlo a fare rigare dritto la squadra. E che Fonseca sia il facile capro espiatorio anche per la dirigenza stessa".