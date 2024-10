Qualche giorno fa aveva parlato così di Fiorentina-Milan: "Questa onesamente mi sembra la cosa più grave di tutte. Questa mi sembra una colpa che vada ascritta a Fonseca, questa sì. Ci sono due cose almeno: uno, il rigorista, se c'è un elenco, quello deve essere rispettato. Invece abbiamo visto, io non me ne sono accorto guardando la partita, ma poi andando a rivedere quei momenti, si vede che c'è il pallone portato via, c'è addirittura Tomori che salta in alto per prendere il pallone allontanando Pulisic e dandolo in mano ad Abraham. Ecco, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra sinceramente". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Tomori via a gennaio? Tre club di Premier lo vogliono >>>