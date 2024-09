Milan, Palmeri: “Ibrahimovic, follia assoluta! Fonseca? Gestione inconcepibile”

"E se davvero Furlani ci crede a quello che dice quando dichiara che non serve necessariamente la sua presenza se ci sono già lui, Moncada e Cardinale presenti, allora vuol dire che al Milan non hanno capito proprio niente di quanto il lavoro dello svedese debba essere insostituibile. Perché poi succede quello che succede con Theo e Leao, e chi dovrebbe andare a tenerli a rapporto, Furlani? E Moncada sedersi a fare briefing tattico con Fonseca?! Via, non scherziamo".