Milan, Pellegatti: “Atmosfera calda e tesa. Sulla stadio dico che…”

"Atmosfera calda e tesa. C'è un comunicato della Curva (Pellegatti legge il testo che potete trovare qui). Migliaia di persone accompagneranno il pullman. Qualcosa accadrà a San Siro. Vedremo che tifo sarà. Speriamo che Emerson Royal giochi bene, che oggi è il giocatore più sotto la critica dei giocatori. Ieri l'incontro con il sindaco Sala per lo stadio. San Siro non ospiterà più Milan e Inter. No alla ristrutturazione. Si parla di un progetto potenziale di un nuovo impianto vicino a San Siro, siamo tornati dietro di cinque anni. Una grandissima perdita di tempo. Siamo convinti che il Milan, da solo o con l'Inter, costruisca lo stadio a San Donato. Per quello che riguarda un possibile partnership con l'Inter, il giornalista Giudice, ci ha fatto capire che si dimezzerebbero i costi senza impattare sui ricavi".