Oggi è andato in scena, presso Palazzo Marino di Milano, l'incontro tra Milan, Inter e Sala per San Siro. Stadio, San Donato e non solo

Oggi è andato in scena, presso Palazzo Marino di Milano, l'incontro tra Milan, Inter e Sala per San Siro e i progetti sullo stadio. Noi di 'PianetaMilan.it' avevano fatto delle verifiche dicendo, in esclusiva, come fosse improbabile che Milan e Inter, in futuro, restino a giocare a San Siro (LEGGI QUI). Oggi è arrivata la conferma dalle stesse parole del sindaco Sala al termine dell'incontro (QUI TUTTE LE PAROLE).