Milan, Pellegatti critica le parole di Cardinale. Il mercato, l’allenatore e una paura

Il mercato e una paura

Poi passa al mercato: "Il Milan ha speso quasi 40 milioni per De Ketelaere. In tutto hanno speso 240 milioni e la squadra non mi sembra più forte di quella dello Scudetto. Non si è trovato l'accordo con Kessié, via Tonali, via Chalanoglu: per risparmiare qualcosa sull'ingaggia, hai speso tantissimo sul mercato. Fasti del passato, vorrei capire come. Se non si investe la grande cifra per l'attaccante, ma si preferisce investire 20-25 moltiplicati per tanti giocatori. Si spendono soldi, ma non su colpi più onerosi. Senza un allenatore forte non è facile, senza giocatori forti non è facile. Io temo che il Milan scompaia un po' a livello mediatico, ed è drammatico. E' questo che mi fa più paura".