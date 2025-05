Calciomercato Milan, Jovic rinnova o no? L'esperto fa chiarezza e spiega ...

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul canale 'YouTube' condiviso con il collega Fabrizio Romano, soffermandosi anche sul futuro di Luka Jovic al Milan. In un discorso più ampio sull'attaccante, infatti, ha spiegato come il Diavolo possa prendere un altro centravanti in vista della prossima stagione. Questo in attesa di capire se il serbo prolungherà il proprio contratto con il club rossonero, dopo le prestazioni delle ultime settimane molto convincenti. Ecco, dunque, le sue parole in merito.