Nella giornata di domenica 18 maggio , alle ore 21:00 , lo stadio 'Olimpico' di Roma sarà teatro della sfida tra la Roma di Claudio Ranieri e il Milan di Sérgio Conceicao , valevole per la 37^ e penultima giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri arrivano dall'amara delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia , mentre i capitolini sono intenzionati a raggiungere una Champions League che ad inizio annata sembrava utopistica

Il tecnico Sérgio Conceicao dovrebbe proporre una sorpresa in attacco. Tra i pali ci sarà come al solito Mike Maignan, mentre la difesa a tre dovrebbe essere formata da Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic e Matteo Gabbia. In mezzo al campo la coppia composta da Tijjani Reijnders e YoussoufFofana e ai loro lati Alex Jimenez e Theo Hernandez. In attacco, infine, Santiago Gimenez sarà affiancato da Rafael Leao e Christian Pulisic. Preferito il messicano a Luka Jovic, in controtendenza rispetto alle ultime uscite.