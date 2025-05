Panchina Milan, Italiano torna in voga. Per lui tanti pregi e difetti: ecco quali

Saranno settimane molto importanti quelle che verranno. Il Milan si avvicina alla conclusione di una stagione molto deludente, per non dire fallimentare, e si prepara a nuovi e grossi cambiamenti. La società rossonera necessita di una rivoluzione, a partire dalla dirigenza, ma sarà sicuramente importante capire chi sarà il successore di Sergio Conceicao. Un Milan, magari senza neanche l'Europa, dovrà ripartire da un tecnico forte e affidabile, ma chi sarà il prescelto? I nomi diffusi sono tanti, ma dopo la sconfitta in Coppa Italia torna in voga un profilo in particolare: Vincenzo Italiano.