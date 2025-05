Letizia: 'Il Milan è diventato una barzelletta. Cardinale ha distrutto ...'

"Per il resto, ha preferito al massimo qualche “forum” di business a migliaia di km da Milano. Un paio di intervistine accomodanti senza contraddittorio in cui parlare di tutt’altro e qualche sparuto book fotografico in posa plastica, in occasione delle rarissime venute in Italia. Ovviamente per la tequila o per lo stadio (quello che non si farà tralaltro). Mica per quella stupida roba che fanno 22 idioti in mutandoni sull’erba. A gentile, garbata e ripetuta richiesta di maggior presenza, è sempre stato risposto che “Gerry è un profilo alto, non può essere dato in pasto alla stampa italiana”. E via con lo snocciolare del CV finanziario del suddetto".

"La storia del curriculum deve essere un vizio ..." — "Questa storia del curriculum deve essere un vizio non solo scaroniano evidentemente. Basterebbe sostanzialmente questo a raccontare il Milan di RedBird. Qualcuno dirà “Perché farlo solo oggi?”. E la risposta è che in questi contesti la polvere quando è poca e non tossica si nasconde sotto il tappeto volentieri per il quieto vivere di tutti. Nella speranza che sia solo una dimenticanza temporanea. Oggi evidentemente, non c’è più possibilità di farlo per una serie di motivi. La polvere ha reso definitivamente l’aria irrespirabile e ai padroni di casa non interessa nemmeno minimamente che gli altri respirino. Al 15 maggio, la sconfitta nella finale di Coppa Italia è persino il più piccolo dei problemi. Dovremmo al massimo stare qui a commentare questa o quella scelta tecnica, piuttosto che dare notizie sul nuovo allenatore o sulle scelte di mercato. E invece siamo costretti a parlare ancora di ciò che sta sopra tutto questo e che ha generato questo fallimento".

"La presunzione di questa società è, di tutti i tanti difetti, senza dubbio il più grave. L’idea di essere i più bravi, i più furbi, i più perspicaci non abbandona mai chiunque graviti nell’orbita dei piani alti di Casa Milan, un mondo ovattato dove i risultati del campo è come se non esistessero. Ecco perché il Milan è diventato grazie a RedBird la barzelletta del calcio italiano ed europeo. La “Vision” tanto sbandierata è una gravissima miopia che può essere corretta solo da un intervento urgente. Siamo oltre il “prendere un ds” o dare tutte le colpe all’amministratore delegato. Siamo al redde rationem della peggior proprietà d’Europa".

"I tifosi del Milan sono stufi di sentirsi dare lezioni da persone che non sanno nemmeno che a calcio si giochi in 11. Anche se nello scrivere questo temo che qualcuno possa rispondere anche a me “Parla di se stesso?”, come non sentivo fare dai tempi della scuola materna, datata 1990. Cardinale ha distrutto ciò che Elliott aveva sommariamente almeno abbozzato. Ma Elliott, al di là delle illusioni dei tifosi, non è nient’altro che un fondo speculativo e davanti all’occasione di incassare soldi, non si è fatta problemi su ciò che sarebbe accaduto dopo. La presenza di Gordon Singer, ancora membro del CDA rossonero, non è segno di nulla: i Singer i soldi degli interessi del Vendor Loan li incassano lo stesso, da noni come da primi".