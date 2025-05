Calciomercato Milan, il Besiktas piomba su Abraham: pronta l’offerta

Nel corso delle ultime settimane è diventato di attualità il futuro di Tammy Abraham , che potrebbe anche lasciare il Milan per andare al Besiktas . Il centravanti inglese è arrivato in rossonero al termine della passata sessione estiva di calciomercato, mentre Alexis Saelemaekers ha fatto il percorso inverso trasferendosi alla Roma . Le sue prestazioni sono state altalenanti con qualche rete sparsa qua e là, ma anche tante uscite deludenti. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere, ma verosimilmente dovrebbe essere lontano da Milanello . In tal caso attenzione alle possibili destinazione esotiche.

Le ultime informazioni in merito arrivano direttamente dalla Turchia e in particolare dal portale 'Sozcu'. Secondo quanto riferito il presidente del Besiktas avrebbe stanziato un budget compreso tra i 15 e i 20 milioni di euro per l'acquisto di un nuovo centravanti. E tra i nomi in lista ci sarebbe anche lo stesso Tammy Abraham, per cui potrebbe essere fatta prossimamente un'offerta. L’attaccante inglese, in ogni caso,è in compagnia di altri nomi come Jonas Wind, Paul Onuachu, Wout Weghorst, Beto e Patrik Schick.