Calciomercato Milan, destino chiaro per Walker e Sottil. Su Abraham ...

Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, ha fornito aggiornamenti interessanti in tre differenti post pubblicati sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'.

"Il Milan non eserciterà l'opzione d'acquisto - 5 milioni di euro - per Kyle Walker, specialmente per via del suo alto stipendio (4,5 milioni di euro a stagione). Lui è pronto a tornare a Manchester per andare di nuovo via perché non è nei piani del City".

Il difensore nativo di Sheffield, dunque, lascerà dopo appena sei mesi in rossonero. Così come un altro giocatore. "Il Milan non eserciterà l'opzione d'acquisto - 10 milioni di euro - per comprare Riccardo Sottil dalla Fiorentina a titolo definitivo", l'anticipazione di Schira. Il quale, poi, su Abraham ha chiuso riproponendo un suo post di non molto tempo fa.

"Il Milan non è convinto di tenere Tammy Abraham nella prossima stagione. Lui è in prestito al Milan dalla Roma, ma non è nei piani giallorossi nonostante un contratto fino al 2027. Potrebbe ritornare alla Roma per essere venduto di nuovo". Una vera e propria diaspora da Milanello, dunque, è in arrivo.