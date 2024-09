Milan, Pellegatti: “Nuovo Stadio? Li ascoltavo e mi vergognavo. E il gap …”

Milan, Pellegatti duro sul Nuovo Stadio: "Mi sono vergognato. Si rischia la figura barbina"

"Il Milan è partito con San Donato mettendo dei soldi, portando avanti l'accordo di programma, poi si è accorto di non avere il socio per costruire lo stadio e, secondo Franco Ordine, proprio per questo motivo sono iniziati i colloqui con l'Inter. E tutto quello che mi hanno detto per anni 'per colmare il gap con le squadre inglesi, con le top del campionato, c'è solo una via: lo stadio di proprietà'. Me l'hanno ripetuto tante volte: convinti, sicuri. Anche nel giusto. Io stavo ad ascoltarli, vergognandomi perché gli chiedevo se prendevamo A o B, e adesso lo stadio di proprietà è uno stadio di mezza proprietà. E allora il gap con le grandi squadre, a questo punto, possiamo ridurlo ma a metà. Non so che calcoli abbiano fatto, ma come dice Ordine in modo gergale, c'è il rischio di fare una figura barbina".