Milan, l’ex tuona: “Ibrahimovic bambinone, Maldini una bandiera. E Leao …”

Su Zlatan Ibrahimovic: "C'è una differenza tra Maldini e Ibra, Maldini è una bandiera per il club, sa cosa significa il Milan e riusciva a trasmettere i valori del club. Ibra mi sembra ancora troppo bambinone, come gestore di uno spogliatoio non credo abbia le stesse caratteristiche. Detto questo però tornerei sul fatto del valore che si propone in campo. Non vedo in Leao o altri giocatori che possono fare la differenza. Non puoi farlo a fasi alterne come il portoghese, non puoi farlo in un club come il Milan. La società, che dovrebbe intervenire, poi è latitante perché non ha esperienza in questo contesto".