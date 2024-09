Milan, Fonseca a rischio. Ma chi al suo posto? Sono 4 i nomi: ecco quali

Il primo dei tre esami si avvicina sempre di più. Paulo Fonseca è in cerca dei primi tre punti della stagione e contro il Venezia, a San Siro, non può di certo sbagliare. Il Milan ha conquistato solo 2 punti contro Torino, Parma e Lazio e la posizione del tecnico portoghese potrebbe iniziare a vacillare. Vincere contro il Venezia, però, potrebbe non bastare. I rossoneri saranno poi attesi in due sfide tanto delicate quanto importanti: in Champions League contro il Liverpool e in campionato contro l'Inter.