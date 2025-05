Milan, Di Stefano: “La dirigenza deve fare mea culpa. È tutto sbagliato”

Milan, Di Stefano critica la dirigenza: "Ma com'è possibile che Cardinale ..."

Sul momento del Milan: "Sono molto pensieroso. La preoccupazione dei tifosi del Milan in questo momento è maggiore della delusione., La programmazione mostra nubi all'orizzonte, la speranza è che ci sia il vento che le spazzi via. Due anni fa tu eri in pole position, eri in prima fila e due anni dopo ti ritrovi a ripartire da zero. Ma non perché la squadra è scarsa, ma più che altro perché devi prendere qualcosa che non è acquistabile. Il milanismo, i dirigenti capaci di leggere il momento del calcio. La partita contro il Bologna è l'emblema della stagione, è uguale a quella contro la Dinamo Zagabria. La dirigenza deve fare un passo indietro, un mea culpa. Questi errori non vanno solo cancellati, ma vanno analizzati. Qui c'è quasi tutto sbagliato. Tre allenatori scelti, ogni mercato che ha smentito il precedente".